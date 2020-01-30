Жительница Бурятии расправилась с двумя мужьями

Первого она зарубила, а второго зарезала





Ночью 21 января из Новобрянской больницы в Следственный комитет поступило сообщение о смерти пациента, госпитализированного накануне с проникающим колото-резаным ранением в живот. Спасти 47-летнего мужчину не удалось, он скончался. Предварительно, его смерть наступила от внутреннего кровотечения.

По факту смерти мужчины Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело. В ходе предварительного следствия установлено, что ранение мужчине нанесла жена. Накануне, 20 января, в доме в селе Старый Онохой потерпевший выпивал вместе со своей женой. За столом между ними разгорелась ссора, во время которой женщина ударила мужа ножом в живот.Когда женщина поняла, что муж истекает кровью, то начала паниковать. В этот момент в дом зашел ее сын, он и вызвал скорую помощь.- Супруги злоупотребляли спиртным, на этой почве регулярно ругались. По словам жителей села, женщина в состоянии алкогольного опьянения была очень агрессивной. Она регулярно наносила побои своему гражданскому мужу, и этот день не был исключением, - сообщил следователь СО по Заиграевскому району СУ СК РФ по РБ Баир Эрдынеев.49-летняя женщина утверждает, что взяла в руки нож, чтобы просто напугать мужа. Однако ее жизнь говорит об обратном. Оказывается, обвиняемая ранее неоднократно была судима, в том числе и за убийство. По-молодости она убила своего первого мужа топором, тогда ей дали отсрочку исполнения наказания, потому что у нее были маленькие дети.Кроме того, несколько лет назад женщина ударила ножом и второго мужа, которого тогда медикам удалось спасти. Пострадавший мужчина ее простил, и после того как жена отсидела срок и вышла на свободу, продолжил с ней жить.Женщине уже предъявлено обвинение в убийстве, суд взял ее под арест.Фото: pixabay.com