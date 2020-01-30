В Бурятии в подполье одного из домов найдены тела двух убитых мужчин

Человек, который, возможно, причастен к их смерти, покончил с собой





Вечером 29 января в подполье одного из домов в селе Старая Брянь были обнаружены тела двух мужчин, числившихся без вести пропавшими.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, один из покойных мужчин являлся хозяином дома, второй – его знакомый односельчанин. Оба злоупотребляли спиртными напитками и бесследно исчезли в начале прошлой недели.29 января один из родственников, проверяя дом, под аккуратно расстеленной половицей увидел крышку подполья, открыл его и обнаружил тела мужчин. В настоящее время для установления точной причины их смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.По уголовному делу проверяется версия о причастности к преступлению одного из местных жителей, который употреблял спиртные напитки с покойными в день их исчезновения, а после обнаружения тел свел счеты с жизнью. Однако в оставленной им предсмертной записке никаких сведений, касающихся смерти односельчан, не содержалось.Фото: «Номер один»