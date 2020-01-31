В центре Улан-Удэ у «несговорчивых» жильцов сгорели кладовки

Жители полагают, что это был поджог





30 января в центре Улан-Удэ возле дома по ул. Смолина 59 сгорели кладовки. Как сообщил депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев, жильцы дома утверждают, что это был поджог. Деревянные сараи загорелись одновременно с нескольких сторон.

«Мне об этом рассказали, потому что буквально во вторник я был в этом доме. Его признали аварийным еще в 2015 году, однако процедура переселения не началась до сих пор. Зато начался пожар», написал депутат в «Фейсбуке».





По словам Николая Будуева, жильцы дома рассказали ему о проблеме с компанией, которая строит рядом многоквартирные высотные дома«Им предлагают жилье площадью 10-15 кв. м. в общагах на окраине города. Жильцы, естественно, не хотят покидать свои квадраты в центре, за которые с учетом стоимости земли, полагаются нормальные квартиры. Уже подготовили иск о защите прав жильцов и вот пожар. Люди напуганы, думают, что это их так пытаются выпроводить поскорее, но полны решимости идти до конца», сообщил депутат.Фото: «Аноним 03»