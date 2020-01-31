Житель Бурятии примкнул к банде читинских разбойников

Угрожая пистолетом, злоумышленники отобрали у мужчины «Айфон»





24 января около пяти часов утра в полицию Читы поступило сообщение от 41-летнего горожанина. Мужчина рассказал, что ночью в районе железнодорожного вокзала четверо неизвестных, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили у него «Айфон СЕ».

В течение нескольких часов полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались трое читинцев и 18-летний житель поселка Онохой в Бурятии. У злоумышленников изъяты пневматический пистолет, бита, кухонный нож и вязаная шапочка с прорезями для глаз.В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Двое из четырех подозреваемых взяты под стражу, сообщили в УМВД России по Забайкальскому краю.Фото: pixabay.com