Пьяный житель Улан-Удэ украл у продавщицы дорогую норковую шубу

Изделие стоимостью более ста тысяч рублей мужчина сдал за бесценок





В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в краже норковой шубы из торгового павильона на улице Бабушкина. Им оказался 32-летний горожанин, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления.

Днем 8 января нетрезвый мужчина через незапертую дверь проник в киоск и похитил висевшую около двери шубу продавца стоимостью более ста тысяч рублей. При этом он умудрился остаться незамеченным для хозяйки шубы, находящейся в момент кражи в помещении.Шубу злоумышленник сдал в скупку за бесценок. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»