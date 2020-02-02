В Бурятии участковый задержал "черного лесоруба"

30 января участковый уполномоченный отдела по Заиграевскому району в лесном массиве Горхонского участкового лесничества в 10 км от села Горхон выявил незаконную порубку.
Выяснилось, что 23-летний житель села Новоильинск спилил 15 куб.м сосны. Ущерб, нанесенный лесному фонду, составил около 200 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого – не работающего, не судимого мужчины - избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
С места происшествия полиция изъяла спиленный лес, бензопилу и грузовую технику.
Фото https://gazeta-n1.ru/stock/
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