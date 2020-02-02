02.02.2020
В Бурятии произошло курьезное ДТП

В Бурятии произошло курьезное ДТП

Водитель перепутал педали и встал на бок

В конце января в центре Северобайкальска на ряд припаркованных машин опрокинулся легковой «Ниссан». К счастью, пострадавших удалось избежать. Как сообщает «Мой Северобайкальск», повреждения в ДТП получили три автомобиля.



По сведениям полиции, водитель «Ниссана» перепутал педали газа и тормоза, вследствие чего его автомобиль совершил съезд с парапета на расположенные ниже автомобили, рассказал начальник Межмуниципального отдела МВД России «Северобайкальский» Григорий Никитеев.

Фото  https://mysbk.ru/

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