В Бурятии произошло курьезное ДТП

В конце января в центре Северобайкальска на ряд припаркованных машин опрокинулся легковой «Ниссан». К счастью, пострадавших удалось избежать. Как сообщает «Мой Северобайкальск»
, повреждения в ДТП получили три автомобиля.
По сведениям полиции, водитель «Ниссана» перепутал педали газа и тормоза, вследствие чего его автомобиль совершил съезд с парапета на расположенные ниже автомобили, рассказал начальник Межмуниципального отдела МВД России «Северобайкальский» Григорий Никитеев.
Фото https://mysbk.ru/
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