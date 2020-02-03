Жителя Бурятии посадили на 2,5 года за переезд из Еравны в Улан-Удэ

Мужчина повторно уклонился от административного надзора







В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (самовольное оставление поднадзорным лицом места пребывания, совершенное в целях уклонения от административного надзора).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в августе 2018 года решением Хоринского районного суда мужчина был взят под административный надзор. В апреле 2019 года за уклонение от надзора его осудили на 7 месяцев лишения свободы условно.Не сделав должных выводов, в апреле 2019 года для уклонения от надзора мужчина вновь самовольно оставил место пребывания в Еравнинском районе и переехал в Улан-Удэ.На этот раз по совокупности преступлений с учетом рецидива обвиняемого приговорили к 2 годам 5 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.Фото: «Номер один»