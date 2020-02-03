В Улан-Удэ на пожаре погибла женщина

Пенсионерку вынесли из горящего дома, но спасти ее не удалось





Вечером 1 февраля в Железнодорожном районе Улан-Удэ произошел пожар в жилом доме. На момент прибытия огнеборцев горела крыша дома и веранда. Пожарные успели вывести из горящего строения 65-летнюю женщину, но спасти ее не удалось: пенсионерка скончалась на руках врачей.

Пожар ликвидировали за 20 минут. В настоящее время причина пожара устанавливается дознавателями МЧС и экспертами пожарно-испытательной лаборатории.Всего за прошедшие выходные в Бурятии зарегистрировано 20 пожаров, из них 8 в Улан-Удэ, сообщили в МЧС.Фото: МЧС Бурятии