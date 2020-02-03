В Улан-Удэ разыскивают подозреваемых в грабеже

Молодые люди похитили из магазина пиво и сигареты





В январе в полицию Октябрьского района Улан-Удэ обратилась работница одной из торговых точек на улице Боевой. Женщина рассказала, что в магазине двое неизвестных взяли упаковку пива и несколько пачек сигарет и скрылись, не расплатившись. Ущерб составил 2700 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», сообщили в МВД Бурятии.





Момент ограбления попал на камеру видеонаблюдения.











В совершении преступления подозреваются двое молодых людей европейской внешности, на вид 18-20 лет, рост 170-175 см, одеты во все темное.При наличии какой-либо информации о гражданах на видео, полиция просит сообщить по телефонам: 8 (908) 598-60-60, 43-02-02 или 102 (112).Фото и видео: МВД Бурятии