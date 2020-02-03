В Улан-Удэ разыскивают подозреваемых в грабеже

В январе в полицию Октябрьского района Улан-Удэ обратилась работница одной из торговых точек на улице Боевой. Женщина рассказала, что в магазине двое неизвестных взяли упаковку пива и несколько пачек сигарет и скрылись, не расплатившись. Ущерб составил 2700 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», сообщили в МВД Бурятии.
В совершении преступления подозреваются двое молодых людей европейской внешности, на вид 18-20 лет, рост 170-175 см, одеты во все темное.
Момент ограбления попал на камеру видеонаблюдения.
При наличии какой-либо информации о гражданах на видео, полиция просит сообщить по телефонам: 8 (908) 598-60-60, 43-02-02 или 102 (112).
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