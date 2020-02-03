03.02.2020
В Улан-Удэ разыскивают подозреваемых в грабеже

В Улан-Удэ разыскивают подозреваемых в грабеже

Молодые люди похитили из магазина пиво и сигареты

В январе в полицию Октябрьского района Улан-Удэ обратилась работница одной из торговых точек на улице Боевой. Женщина рассказала, что в магазине двое неизвестных взяли упаковку пива и несколько пачек сигарет и скрылись, не расплатившись. Ущерб составил 2700 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», сообщили в МВД Бурятии.


В совершении преступления подозреваются двое молодых людей европейской внешности, на вид 18-20 лет, рост 170-175 см, одеты во все темное.

Момент ограбления попал на камеру видеонаблюдения.



При наличии какой-либо информации о гражданах на видео, полиция просит сообщить по телефонам: 8 (908) 598-60-60, 43-02-02 или 102 (112).

Фото и видео: МВД Бурятии
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