В Бурятии на Байкале под лед провалился автомобиль

Находившиеся в нем люди успели спастись





1 февраля около семи часов вечера в МЧС Бурятии поступило сообщение о том, что в 30 километрах от Нижнеангарска на озере Байкал под лед провалился автомобиль «УАЗ». Находившиеся внутри люди успели выпрыгнуть из тонущей машины и самостоятельно прибыли в Нижнеангарск. Никто из них не пострадал.

- Автомобиль двигался вне санкционированной ледовой дороги с нарушением мер безопасности. Толщина льда в районе происшествия составила 20 сантиметров. После проезда впереди идущей машины водитель не убедился в прочности ледового покрова и продолжил движение. Глубина в месте провала «УАЗа» составляет 421 метр, - рассказал Главный государственный инспектор по маломерным судам РБ Николай Зайцев.Инспекторы Северобайкальского инспекторского участка ГИМС обследовали место затопления автомобиля. Лед на Байкале, по-прежнему, не прочный. Процесс нарастания льда в этом году идёт медленнее обычного. Дополнительно на месте провала выставлены предупреждающие знаки и вешки.«В северной части Байкала по направлению от Северобайкальска до горячих источников Хакусы очень тонкий лед – всего 3 см. От мыса Нижнее Изголовье (полуостров Святой Нос) по направлению к мысу Хобой (остров Ольхон) наблюдаются обширные участки тонкого льда от пяти сантиметров и меньше. Из-за большой площади и глубины поиск и подъем пропавших и погибших людей часто не представляется возможным», предупреждают спасатели.Фото: МЧС Бурятии