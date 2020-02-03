В Бурятии глава села дважды за месяц попался на пьяном вождении

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело





Руководитель Следственного комитета Бурятии возбудил уголовное дело в отношении главы сельского поселения «Хужирское». 48-летний чиновник подозревается по ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, ранее уже подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, вечером 10 января глава поселения распивал спиртные напитки у себя дома в улусе Хужир Закаменского района со знакомыми. Затем около полуночи он сел за руль своей «Тойоты Виндом» и поехал в сторону Закаменска, где его задержали сотрудники Госавтоинспекции.При этом в середине декабря прошлого года чиновник уже подвергался административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор полной доказательственной базы.Фото: «Номер один»