Расследование гибели американца в горах Бурятии могут возобновить

На этом настаивают адвокаты матери Колина Мэдсена





Представители матери студента Иркутского лингвистического института, гражданина США Колина Мэдсена, погибшего в горах Бурятии в 2016 году, попросили прокуратуру отменить решение следствия, прекратившего уголовное дело об убийстве молодого человека. Об этом "Интерфаксу" сообщили российские адвокаты женщины Иван Павлов и Евгений Смирнов.

Также адвокаты подчеркивают, что выводы следователя, которыми он обосновал прекращение расследования, противоречат материалам и фактическим обстоятельствам дела.



