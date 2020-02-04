На трассе в Бурятии «Королла» врезалась в ограждение и протаранила джип
Водитель легковушки попал в больницу
ДТП произошло днем 3 февраля на трассе «Байкал» вблизи станции Посольская. Автомобиль «Тойота Королла» под управлением 52-летнего водителя занесло, он врезался в дорожное ограждение, после чего столкнулся с внедорожником «Тойота Лэнд Крузер».
В результате аварии водитель «Короллы» получил травмы и был госпитализирован, сообщили в ГИБДД Бурятии.
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