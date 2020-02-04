Пьяный житель Бурятии угнал автомобиль и едва не убил человека

На трассе «Байкал» парень выехал на «встречку» и совершил лобовое ДТП



В Бурятии судебные приставы взыскали с 21-летнего жителя села Шигаево Кабанского района компенсацию морального вреда за ДТП на угнанном автомобиле.



Как сообщили в УФССП Бурятии, пьяный молодой человек угнал у своего брата машину и поехал кататься. В районе 302 км федеральной трассы «Байкал» он не справился с управлением и врезался в ехавший по встречной полосе автомобиль. В результате аварии его водитель получил травмы и попал в больницу.



После ДТП в отношении угонщика возбудили уголовное дело. Но в связи с примирением сторон дело оно было прекращено.



Несмотря на то, что с момента ДТП прошло много времени, пострадавший мужчина решил обратиться в суд за взысканием с виновника аварии компенсации морального вреда. Суд иск удовлетворил, взыскав с ответчика 35 тысяч рублей.



На сегодняшний день вся сумма компенсации перечислена взыскателю.



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