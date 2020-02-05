В Бурятии дровосек получил срок за хранение наркотиков

У мужчины нашли более полутора килограмм конопли





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Еравнинского района. Мужчина обвинялся по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, перевозка и хранение наркотиков без цели сбыта в крупном размере).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в ноябре 2019 года в Иволгинском районе мужчина собрал коноплю. Наркотик он перевез в лес в Еравнинском районе, где работал на расчистке лесосеки, и хранил там до задержания полицейскими. Вес изъятой конопли составил массой 1,69 кг.Суд признал мужчину виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 10 тысяч рублей.Фото: pixabay.com