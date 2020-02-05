Кому выгоден криминальный скандал с Георгием Кушиташвили

В истории с боксером из Бурятии больше вопросов, чем ответов





На этой неделе спортивную общественность страны шокировала новость о задержании в Москве двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили. 24-летнего спортсмена из Бурятии, претендента на Олимпийские игры-2020 подозревают в перевозке наркотиков и избиении сотрудника Росгвардии. Никто из тех, кто знает именитого боксера, его родные, тренеры и друзья не верят в его виновность. Многие уверены – успешного спортсмена намеренно подставили, чтобы убрать с дороги на олимп. Попробуем разобраться, что произошло со спортсменом на Фрунзенской набережной и почему в этой неоднозначной истории так много вопросов.

Георгий Кушиташвили попал в криминальные сводки 2 февраля, сенсационную новость о задержании именитого боксера из Бурятии мгновенно растиражировали все СМИ и телеграмм-каналы. Чуть позже на сайте Росгвардии появилась официальная информация о том, что произошло в одном из домов по Фрунзенской набережной. Сообщалось, что сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на двух подозрительных мужчин, попытавшихся при виде патрульного автомобиля скрыться от них в одном из подъездов. Во время проверки документов мужчины вели себя агрессивно, а один из них напал на сотрудника Росгвардии, нанеся удар в лицо.В результате граждане задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у одного из задержанных обнаружен и изъят пакетик с порошкообразным веществом, которое по результатам проведенной экспертизы признано наркотическим веществом – кокаином, сообщило ведомство. Этими двумя «подозрительными мужчинами» оказались боксеры Георгий Кушиташвили и Овик Оганнисян.Тогда же в Сети появилось видео с камеры видеонаблюдения, установленной на домофоне того самого подъезда. На видео спортсмены подъезжают к дому на такcи, заходят в подъезд, далее внутрь дома один за другим проходят трое полицейских. Через некоторое время из подъезда выводят спортсменов, а с ними выходят аж восемь сотрудников. Уже на этом моменте закрадывается подозрение - не было ли это задержание не простой проверкой документов, а запланированной операцией? Среди росгвардейцев перед камерой на домофоне «засветился» и тот самый сотрудник, которому якобы Георгий Кушиташвили сломал нос. По видео не заметно, что травма как-то сказалась на его здоровье – он спокойно разговаривает с коллегой, будто ничего не произошло.В отношении Георгия Кушиташвили возбуждено уголовное дело по статьям: «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Его задержали, Овика Оганнисяна как свидетеля по делу отпустили.В понедельник, 3 февраля, 235-й гарнизонный военный суд Москвы арестовал Кушиташвили на период следствия до 1 апреля. Тогда же генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что арестованный чемпион России Георгий Кушиташвили пропустит Олимпийские игры 2020 года в Токио. Адвокат спортсмена Александр Дегтерев заявил, что обжалует решение об аресте боксера.Георгий Кушиташвили был членом сборной страны по боксу и главным претендентом на Олимпийские игры в Токио. Накануне задержания спортсмен вернулся со сборов, а 3 февраля снова должен был отправиться на тренировку в Кисловодск, далее 17 февраля в Италию. Он шел к Олимпиаде всю свою жизнь. Все, кто знает Георгия, уверены – обвинения против боксера абсурдны и не имеют к нему никакого отношения.- Известие о задержании Гоши вызвало у нас шок, - говорит Мария Рыкова, друг семьи спортсмена, которая знает его с детства. – Георгий - светлейший молодой человек, для которого здоровый образ жизни и спорт – это все. Он вина-то глотка не пригубит, сигарету в рот не возьмет, не то что наркотики. Этого просто не может быть априори. Каждому, кто знает Георгия, ясно, что это какая-то чудовищная подстава. Он очень ответственный, надежный человек, и от того, в чем его сейчас обвиняют, еще больнее и обиднее.Родители Георгия не могут прийти в себя от случившегося. Они с трудом находят слова, чтобы объяснить всем тем, кто сейчас выливает грязь на их сына в Интернете, что Георгий не преступник.- У Гоши, если можно так сказать, не было детства, - рассказывает расстроенная скандалом вокруг сына Эка Нугзаровна. - Он с малолетства занимается спортом. Помню, каждый день перед школой, хоть в 45 градусов мороза, хоть в дождь, Гоша делал пробежку по три километра. После школы снова шел на тренировку в секцию по боксу. И так годами. Он всего достиг сам, своим трудом, потом и кровью. Я не могу поверить, что он своими руками поставил крест на карьере.По словам матери, Георгий строго соблюдал предписанную спортсменам диету. А если травмы и растяжения, то никогда без разрешения врачей не принимал обезболивающие, даже самые простые. Эка Нугзаровна вспоминает, как прошлым летом, будучи на родине в Бичуре, у Георгия покраснел глаз. Мама предложила ему глазные капли, но парень отказался – побоялся, что в составе лекарства могут быть запрещенные вещества.- И так всегда – Гоша никакие лекарства не принимал без того, чтобы спросить у тренера или посмотреть состав таблеток в Интернете. Они ведь каждую неделю сдают анализы на допинг, - сетует мама Георгия.Отец спортсмена подавлен: «Я не верю в это». Не верят в виновность боксера и тренеры, которые порой проводили со спортсменом больше времени, чем его родные.- На мой взгляд, произошло какое-то недоразумение, - взволнованно комментирует ситуацию Сергей Смирнов, московский тренер Георгия. – Я давно его знаю, он воспитанный, образованный, хороший парень, профессионал своего дела. Какие-то наркотики, ударил кого-то, да он мухи не тронет. Интернет сейчас непонятно чем пестрит, надо бы поддержать человека, а не топить.Не верит обвинениям в адрес боксера Валерий Доржиев, президент Федерации бокса Бурятии. По словам депутата Народного Хурала, для него известие о задержании Георгия Кушиташвили стало огромной неожиданностью.- Он член сборной страны, и в связи с допинговыми проблемами у спортсменов каждую неделю берутся допинг-пробы на наркотики. Если бы у Георгия хоть что-то было, то это давно бы выявили. Я уверен, он ничего не употреблял, давно его знаю. Со слов адвоката, мне известно, что на допросе Гоша категорически утверждает, что не бил сотрудника Росгвардии.Что же произошло с Георгием в тот вечер? По словам его матери, накануне вечером она созванивалась с сыном. Он был очень уставшим после тренировки и собирался ложиться спать, чтобы на завтра готовиться к отъезду в Кисловодск. Почему оказался с другом там, где задержали, мать не знает. Ответ на этот вопрос дал в интервью представителям СМИ адвокат Александр Дегтерев, представляющий интересы спортсмена.По его словам, в тот вечер друзья-спортсмены отправились на такси в гости к своим знакомым, проживающим в доме по Фрунзенской набережной. В темном подъезде на лестнице их догнали люди, которые, как позже выяснилось, были сотрудниками Росгвардии. В темноте разглядеть их знаки отличия было невозможно. Они не представились спортсменам и сразу стали применять силовые приемы, выкручивая руки. Свидетелем происходящего стал сосед, который на шум выглянул из своей квартиры.Адвокат подчеркнул, что Георгий, боксер-тяжеловес, не наносил никакого удара, а росгвардеец сломал нос, неуклюже поскользнувшись и ударившись носом о лестничные перила. «Если бы Кушиташвили нанес удар правой рукой в область головы сотрудника Росгвардии, то, учитывая силу удара, были бы два варианта: глубочайший нокаут или возможный летальный исход», — считает Дегтерев.Александр Дегтерев сравнивает удар профессионального боксера с ударом молота о наковальню и задается вопросом – как человек, получивший такой серьезный удар, выходит из подъезда, не шатаясь и не держась за голову? Спокойный шаг «избитого» сотрудника зафиксировала видеокамера на подъезде.Второй вопрос, на котором делает акцент адвокат, - как в кармане брюк претендента на Олимпиаду оказались наркотики? От места задержания до отдела полиции Георгия везли порядка 30 минут. По дороге у боксера была масса времени и возможностей выбросить злосчастный пакетик с кокаином. Но он почему-то этого не сделал. Может быть, потому что просто не знал о его существовании?О возможности того, что спортсмену подкинули наркотики, адвокат пока говорит крайне аккуратно, чтобы не навредить подзащитному. Неужели силовики сработали так же, как и в случае с Голуновым? Чем наркотики не аргумент против всякого неугодного.Но кому было выгодно все это? Кому мог помешать Георгий Кушиташвили? Ответ напрашивается сам собой - кому-то, кто очень не хотел, чтобы он поехал на Олимпийские игры этим летом. Сразу после ареста спортсмена генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что Кушиташвили временно исключен из сборной России.- Сейчас мы в Федерации бокса России будем еще внимательнее наблюдать, брать более глубокие анализы. Хотя у нас и так жесткие условия в сборной. Например, даже не разрешаем пользоваться телефонами. Пусть Кушиташвили посидит, пока следствие пройдет. Даже если это не будет доказано, то послужит наказанием за то, что оказался в такой ситуации. Соответственно, он - мимо Олимпиады, но у нас другой первый номер – Имам Хатаев, – сказал Кремлев на пресс-конференции.Имам Хатаев - уроженец Чеченской республики, чемпион России по боксу 2019 года. За его плечами немало побед, правда, нет еще медали с Олимпийских игр. Как и у Гоши Кушиташвили.Будем надеяться, что расследование этого резонансного дела будет проведено честно и объективно, и, если выяснится, что спортсмен пострадал по чьей-то злой воле, его репутация будет восстановлена.Любовь Ульянова, «Номер один»Фото: соцсети