В Улан-Удэ ищут больную женщину

Пропавшая горожанка нуждается в постоянном приеме лекарств





В Улан-Удэ полицейские разыскивают 47-летнюю горожанку Жаргалму Цыбденову. Женщина ушла из дома на улице Мокрова 11 января и до настоящего времени не вернулась. Заявление от родственников поступило в полицию 20 января.

Приметы: азиатской внешности, на вид около 45-50 лет, рост около 165 см, среднего телосложения, глаза карие.





Была одета: шапка норковая, пуховик синего цвета, угги желтого цвета.Нуждается в постоянном приеме лекарств.При наличии какой-либо информации о пропавшей или ее местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8 (3012) 43-02-02, 8 (924) 555-97-55, 8 (902) 454-51-49, 8 (964) 406-96-02 или 102 (112).