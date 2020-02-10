В Улан-Удэ избитый мужчина три дня умирал в подвале

Когда несчастного обнаружили, спасти его было уже невозможно





1 февраля жительница одного из домов по улице Солнечная в Улан-Удэ зашла в подвальное помещение дома, где находятся кладовые. Вдруг женщина услышала чей-то стон, прошла чуть дальше и увидела лежащего мужчину, по пояс раздетого и в крови. Женщина вызвала скорую и полицию.

Мужчину сразу определили в реанимацию БСМП. Около часа он находился в коме, медики делали все возможное, однако спасти 45-летнего пациента не удалось. Предварительно, мужчина скончался либо от закрытой черепно-мозговой травмы, либо от травматического шока. При вскрытии обнаружилось, что у него сломаны ребра и плечевой сустав.Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Следствие стало выяснять, как мужчина попал в подвал, кто его избил и оставил умирать.В течение суток оперативники установили, что к смерти мужчины может быть причастен один из жильцов этого дома. Иванова (имя изменено) вызвали на беседу, в ходе которой он признал свою причастность к преступлению.Выяснилось, что Иванов давно и хорошо знал погибшего. Мужчины частенько выпивали в этом подвале - здесь и тепло, и можно спокойно посидеть, поговорить без свидетелей. 29 января приятели вновь встретились в своем излюбленном месте, чтобы выпить.Во время застолья мужчины повздорили – заговорили про знакомую женщину и поругались, стали друг друга оскорблять. Оба были на тот момент сильно пьяны. Подозреваемый стал избивать приятеля, который из-за выпитого находился в тот момент в беспомощном состоянии и не мог нанести ответный удар.После этого подозреваемый бросил приятеля в подвале и ушел домой. Избитый трое суток ждал помощи, находясь в тяжелейшем состоянии в безлюдном месте. Иванов прекрасно знал об этом, он возвращался в подвал на следующий день. Раненый стонал от боли, но ничего сказать не мог. Но Иванов тогда думал только о себе, очень боялся уголовной ответственности и надеялся, что приятелю станет лучше и все закончится благополучно. «Я не знал, что делать, и не сообщал в скорую, потому что боялся наказания за тяжкие телесные», - рассказал он на следствии.- В настоящее время 39-летний подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Свою вину он признает. Известно, что оба приятеля из хороших семей, однако злоупотребляли спиртным, - сообщил следователь СО по Октябрьскому району СУ СКР по Бурятии Алдар Гомбоев.Обвиняемый официально нигде не трудоустроен, был судим за преступление небольшой тяжести.Фото: «Номер один»