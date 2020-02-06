В Бурятии полицейский ударил жену стулом по голове и сбросил в подвал

Мужчину выгнали из органов, но формулировка увольнения ему не понравилась





Суды Бурятии рассмотрели дело бывшего инспектора ППС, уволенного из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Экс-полицейский пытался признать мотивировку своего увольнения незаконной.

Как сообщается в материалах дела, инспектор вместе с женой пришли в гости к женщине в поселке Онохой, где принялись распивать спиртное. Около пяти часов ночи в полицию поступил звонок от хозяйки дома. Женщина сообщила, что между супругами произошел конфликт, в ходе которого «муж ударил жену стулом по голове и сбросил в подвал».На место происшествия прибыл наряд полиции. Как следует из рапорта одного из правоохранителей, в ходе опроса участников ссоры пьяный инспектор спровоцировал с ним конфликт, который перерос в борьбу между ними. В ходе борьбы инспектор дважды ударил полицейского коленом в голову и пытался отобрать у него оружие. Лишь с помощью подоспевшего на помощь второго сотрудника им удалось заковать дебошира в наручники и доставить в полицию.По факту случившегося МВД Бурятии провело служебную проверку, после которой инспектора уволили в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.Мужчина с таким решением не согласился и обратился в суд с иском к МВД. Он сообщил, что его увольнение незаконно, поскольку он сам подал рапорт об увольнении в связи с достижением срока выслуги, дающего право на пенсию. Однако работодатель намеренно окончил служебную проверку до истечения срока рассмотрения его рапорта с целью не увольнять истца по собственному желанию. Кроме того, служебная проверка проведена неполно. Фактически имела место бытовая ссора между супругами, а прибывший на вызов полицейский неверно оценил ситуацию.«Я подошел к участковому, хотел его приобнять, положил ему руку на шею. Участковый резко встал и у него расстегнулся ремень, на котором было табельное оружие, ремень упал. Я хотел его поднять, участковый подумал, видимо, что я хотел отобрать у него пистолет. Началась борьба…», рассказал свою версию событий истец.Рассмотрев доводы сторон, районный суд признал заключения служебной проверки и приказ об увольнении законными, и отказал бывшему полицейскому в иске. Мужчина пытался обжаловать это решение в Верховном суде Бурятии, но там оснований для пересмотра дела не нашли.Фото: «Номер один»