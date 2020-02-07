Пьяный дембель из Бурятии разбил лицо женщине-полицейскому

Окончивший службу срочник устроил дебош в поезде





В Хабаровске суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Бурятии, который обвинялся по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

Как сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России, в июне 2019 года 22-летний житель Бурятии возвращался со срочной службы на родину. Отмечать дембель он начал сразу в поезде, где принялся распивать спиртное. При этом парень вел себя буйно, нарушал общественный порядок и мешал спокойствию других пассажиров.В вагон прибыли сотрудники транспортной полиции, чтобы доставить дебошира в отдел для привлечения к административной ответственности. Однако дембель оказал сопротивление и несколько раз ударил рукой в лицо женщины-полицейского.«Обвиняемый вину не признавал, однако следствием собраны убедительные и достаточные доказательства, подтверждающие совершение им умышленного преступления», сообщили в следственном ведомстве.Суд признал парня виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно.Фото: «Номер один»