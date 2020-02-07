Житель Улан-Удэ за месяц трижды грабил один и тот же киоск фастфуда

Также мужчина совершил разбой и, возможно, причастен к другим преступлениям





В Улан-Удэ полицейские задержали 32-летнего горожанина, подозреваемого в целом ряде преступлений.

Общий ущерб от действий злоумышленника составил порядка 44 тысяч рублей.













«На сегодняшний день установлена его причастность к разбойному нападению и трем грабежам. Причем, в течение месяца он трижды грабил один и тот же киоск на проспекте Автомобилистов, торгующий фастфудом», сообщили в МВД Бурятии.В отсутствие посетителей злоумышленник, скрыв лицо, заходил в помещение и забирал выручку, а также пиво и сигареты. 17 января он также совершил разбойное нападение на продовольственный магазин на улице Герцена. Его добычей стали 4,5 тысячи рублей.Как отметили в полиции, нападения мужчина совершал, уже являясь подозреваемым в совершении ряда имущественных преступлений в Октябрьском районе города. Ранее он уже был судим, в том числе за наркопреступления, и отбывал срок в колонии, откуда освободился в июле 2018 года. При этом у мужчины была возможность отбыть наказание условно, однако из-за несоблюдения установленных ограничений условный срок ему заменили на реальный.Подозреваемый имеет 9 классов образования, холост.В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Разбой». Подозреваемый заключен под стражу и проверяется на причастность к аналогичным преступлениям.Если вы пострадали от действий данного гражданина или располагаете информацией о его причастности к противоправной деятельности, полиция просит сообщить об этом по телефонам: 8 (999) 480-12-87 или 102 (112).Фото и видео: МВД Бурятии