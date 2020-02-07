Жительница Бурятии убила мужа со второй попытки

Чтобы снова не попасть в колонию, женщина инсценировала самоубийство супруга





51-летняя жительница Баргузинского района Бурятии одним ударом ножа в сердце погубила отца четверых своих детей. Несколько лет назад женщина уже покушалась на его жизнь, но тогда он простил ее и дождался из колонии.

27 января в Следственный комитет поступило сообщение из полиции о том, что в одном из сел Баргузинского района обнаружен труп мужчины, который, предположительно, добровольно ушел из жизни.По адресу выехала следственно-оперативная группа. В доме, где погиб 58-летний мужчина, находилась его супруга. Женщина пояснила, что муж около месяца не просыхал, все пил и пил с декабря. Накануне своей гибели ходил по дому с ножом, а потом сам решил уйти из жизни.Версия женщины показалась силовикам подозрительной. Дело в том, что крови вокруг тела практически не было, следов распития спиртного тоже. В ходе осмотра места происшествия сотрудники нашли следы крови на крыльце, а также на тряпках. Обнаружили и нож, который сразу же изъяли. Супругу погибшего доставили в отдел полиции для разбирательства.- Женщина пояснила, что они с мужем живут вместе уже много лет, у них четверо совместных детей, а сегодня уже все взрослые. Ранее она была судима за то, что ударила супруга ножом. Тогда отбыла наказание в колонии. Испугавшись, что сейчас ее снова посадят, женщина решила представить следствию версию о самоубийстве мужа, - сообщил следователь Баргузинского МСО СУ СКР по Бурятии Самвел Донаканян.Женщина призналась, что убила мужа, и рассказала, как все было. Ссора между супругами произошла из-за того, что, по словам жены, муж долго пил и доставал ее просьбами, что хочет еще выпить. Она отказалась идти в магазин за очередной порцией спиртного, требовала, чтобы он перестал пить. Муж в ответ кричал на нее и снова просил выпить.В какой-то момент женщина не выдержала и решила проучить мужа. Схватила нож и ударила его в грудь, как в прошлый раз. Однако, видимо, не рассчитала силы.Единственное ранение оказалось смертельным – муж скончался на месте от повреждения сердца. Осознав, что произошло, жена попыталась скрыть следы преступления, замыла кровь и сообщила о самоубийстве.- Суд избрал в отношении обвиняемой меру пресечения виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается, - сообщил Самвел Донаканян.Фото: «Номер один»