В Бурятии заведующая детсадом вышла на работу вместо воспитателя и попала под суд

Женщину обвинили в служебном подлоге





Летом в одном из детских садов села Петропавловка Джидинского района Бурятии обнаружилась нехватка воспитателей, поскольку большая их часть ушла в отпуск. Делопроизводитель, занимавшаяся в учреждении кадровой работой, обратилась к заведующей садиком, также находящейся на тот момент в отпуске, и рассказала ей о проблеме. Та попросила, чтобы делопроизводитель сама нашла подмену.

Женщина отыскала воспитательницу из другого садика и предложила ей работу на летнее время. Та не дала положительного ответа, сказала, что подумает. На нее оформили документы по трудоустройству, однако в назначенное время воспитатель не вышла на работу.Заведующая решила спасать положение. Находясь в отпуске, она сама приступила к обязанностям от имени уже оформленного воспитателя.Однако такую инициативность в правоохранительных органах не оценили и возбудили на женщину уголовное дело по статье «Служебный подлог».- Заведующая детсадом подписала заведомо недостоверный приказ о назначении воспитателя на должность. В табеле учета рабочего времени также указала ее, - сообщил следователь Джидинского МСО СУ СКР по Бурятии Эрдэм Цыбденов.На следствии заведующая детским садом свою вину в служебном подлоге признала. Уголовное дело в отношении нее направлено в суд.Фото: «Номер один»