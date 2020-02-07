В Улан-Удэ на пожаре погиб малолетний ребенок

Его мать и еще одного ребенка спасли соседи





Сегодня днем в Улан-Удэ произошел пожар в двухэтажном жилом доме в 101-м квартале. На момент прибытия пожарных второй этаж дома полностью горел, произошло обрушение перекрытий. Пожару был присвоен 2-й повышенный номер сложности, сообщили в МЧС Бурятии.

Из горящего дома соседи помогли эвакуироваться женщине с ребенком. Со слов матери, на втором этаже остался еще один малолетний ребенок. В это время на место стали прибывать дополнительные пожарные расчеты. Всего с огнем боролись 20 пожарных и 6 единиц техники.Через 37 минут огнеборцам удалось локализовать возгорание, а спустя еще несколько минут полностью ликвидировать пожар. В ходе разборки обрушившихся конструкций пожарные обнаружили тело ребенка. В настоящее время на месте работают дознаватель МЧС и правоохранительные органы для выяснения причины и обстоятельств произошедшего.Фото: МЧС Бурятии