Пожарные в Бурятии спасли мужчину из горящего дома





Вечером седьмого февраля в Кяхте произошел пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных внутри дома горел диван, и было сильное задымление.

- На кухне был обнаружен мужчина 1958 года рождения. Вероятно, он пытался эвакуироваться самостоятельно, но не смог. Огнеборцы вынесли мужчину из задымленного здания на руках, передали работникам скорой помощи и приступили к ликвидации пожара. В результате пожара уничтожен диван, закопчена комната. Причиной пожара, предположительно, послужило неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщает республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Огнеборцы напоминают, что нельзя курить вблизи мягкой мебели, легкосгораемых материалов и легковоспламеняющихся жидкостей, особенно в состоянии алкогольного опьянения.





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