Безработный улан-удэнец обокрал старушку

Мужчина потратил с банковской карты около 20 тысяч рублей





На днях в Управление МВД России по Улан-Удэ поступило заявление от 80-летней пенсионерки. Она сообщила о том, что с её банковского счета пропало более 18 тысяч рублей.

Пенсионерка проживает в частном доме и к ней приходил знакомый, который помогал по хозяйству. Злоупотребив доверием пожилой женщины, 43-летний безработный похитил ее банковскую карту. Потратив значительную сумму на покупки, он подкинул похищенную карту в ограду пенсионерки.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие.





Фото: pixabay.com