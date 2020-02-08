В Бурятии мужчина спас соседа-подростка из горящего дома





Сегодня в поселке Ильинка Прибайкальского района произошел пожар в жилом доме. На момент прибытия пожарных была объята огнем полностью пристроенная к жилому дому котельная, а также крыша дома.

Людей внутри жилого строения уже не было. Сосед увидел пожар, немедленно сообщил об этом по телефону «101» и бросился внутрь жилого дома.

Оттуда он эвакуировал пятнадцатилетнего подростка. В ходе тушения пожара огнеборцы, рискуя жизнью, эвакуировали газовый баллон из горящей котельной, тем самым предотвратив взрыв.

В результате пожара котельная уничтожена полностью, повреждена кровля, жилое строение закопчено изнутри по всей площади. Переход огня на основные конструкции здания пожарные не допустили. Причина пожара устанавливается. Вероятно, ею мог послужить перекал трубы дымохода в котельной, в следствие неправильной печной разделки.

- Чтобы избежать пожара по причине перекала трубы дымохода, не оставляйте топящиеся печи без присмотра! Помните, что расстояние от внутренней поверхности дымового канала до сгораемой конструкции (разделка) не должно быть меньше 50 см – при установке отопительной печи необходимо выполнить это требование пожарной безопасности, - напоминает республиканское агентство ГО и ЧС.





Фото: республиканское агентство ГО и ЧС