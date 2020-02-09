В Улан-Удэ пойман карманник из маршрутки

Рецидивист умыкнул у пассажирки телефон



В полицию Улан-Удэ обратилась местная жительница с заявлением о краже сотового телефона. Девушка рассказала правоохранителям о том, что устройство было похищено из кармана куртки в одном из маршрутных автобусов. Ущерб составил около 11 тысяч рублей.



"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан 32-летний ранее судимый за имущественные преступления горожанин. Похищенное устройство он успел продать", - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ведется следствие.



Фото: "Номер один"

