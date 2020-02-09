Житель Бурятии лишился бензопилы из-за незаконной рубки леса в нацпарке

Мужчина нарубил лиственниц на 158 тысяч рублей



Сотрудники полиции Тункинского района совместно с сотрудниками Национального парка «Тункинский» задержали 41-летнего ранее судимого жителя районного центра, который совершил незаконную рубку 3 кубометров лиственницы. Ущерб, нанесенный лесному фонду, составил 158 тысяч рублей.



"С места происшествия изъята бензопила и заготовленная древесина. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений". Ведется следствие", - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Фото: "Номер один"

