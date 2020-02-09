Пожилая жительница Бурятии погибла во время пожара в доме

Возгорание произошло из-за теплового вентилятора



9 февраля ночью на пульт пожарной части поселка Таксимо Муйского района поступило сообщение о пожаре в летней кухне. На момент прибытия пожарных строение горело изнутри, существовало сильное задымление. В результате пожара летняя кухня повреждена по всей площади 10 кв.м. Во время тушения пожара внутри постройки на диване было обнаружено тело женщины 1942 года рождения.



"Причина пожара устанавливается, вероятно ею могло послужить нарушение правил эксплуатации электрооборудования: работающий тепловой вентилятор был перевернут и от нагревательной спирали прибора произошло возгорание конструкций пола", - сообщили в пресс-службе РА ГО и ЧС.



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