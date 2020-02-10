Житель Улан-Удэ застрял в снегу на угнанном автомобиле

Хозяин дорогостоящей иномарки оставил ее незапертой





В Улан-Удэ полицейские задержали 26-летнего горожанина, причастного к угону автомобиля.

«В конце января молодой человек угнал дорогостоящую иномарку, припаркованную владельцем на улице Геологической. Хозяин машины в это время находился в квартире у друга, предварительно поставив авто на прогрев и не заперев дверь. Этим и воспользовался злоумышленник», рассказали в МВД Бурятии.Машину полицейские обнаружили на берегу Уды, где ее бросил подозреваемый. По его словам, он планировал покататься на автомобиле, но иномарка застряла в снегу.Как сообщили в МВД, с 2009 года злоумышленник неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В 2014 году он получил 4,5 года в колонии за кражи. Не работает.Фото: pixabay.com