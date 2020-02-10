В Бурятии росгвардейцам не удалось спасти двух поросят

Когда украденных животных нашли, они уже были мертвы





В полицию поселка Таксимо поступило сообщение о краже поросят с частного подворья. Потерпевшая сообщила, что неизвестные вскрыли свинарник и похитили двух пятимесячных поросят.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии во взаимодействии с полицейскими, опросив свидетелей и очевидцев преступления, установили приметы подозреваемого.В ходе отработки близлежащих улиц во дворе одного из домов правоохранители обнаружили спрятанную тушку поросенка, а на веранде уже опаленную тушу второго поросенка.К краже и смерти поросят оказался причастен 25-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчина сознался в преступлении, а также рассказал, что ранее, в декабре прошлого года, украл у потерпевшей еще одного поросенка.По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардии Бурятии