В Бурятии росгвардейцам не удалось спасти двух поросят

В полицию поселка Таксимо поступило сообщение о краже поросят с частного подворья. Потерпевшая сообщила, что неизвестные вскрыли свинарник и похитили двух пятимесячных поросят.
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии во взаимодействии с полицейскими, опросив свидетелей и очевидцев преступления, установили приметы подозреваемого.
В ходе отработки близлежащих улиц во дворе одного из домов правоохранители обнаружили спрятанную тушку поросенка, а на веранде уже опаленную тушу второго поросенка.
К краже и смерти поросят оказался причастен 25-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчина сознался в преступлении, а также рассказал, что ранее, в декабре прошлого года, украл у потерпевшей еще одного поросенка.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии Бурятии.
Фото: Росгвардии Бурятии
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