В Улан-Удэ военные применили интимные фотографии

Солдат с их помощью вымогал деньги, а контрактник просто мстил





Улан-Удэнский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении военнослужащего, служащего по контракту в войсковой части в Сосновом бору. Его обвиняли по ст. 137 УК РФ – «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

Как следует из материалов дела, на телефоне контрактника сохранилось несколько интим-фотографий девушки, с которой он близко общался около полутора лет. Что затем произошло между ними, не известно. Однако в июне 2019 года военнослужащий «из чувства ревности и личной неприязни» выложил четыре интим-фото девушки в социальной сети «В контакте», чем причинил ей моральный вред.На суде следователь ходатайствовал о прекращении уголовного дела и назначении подсудимому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Ходатайство мотивировалось тем, что контрактник признал свою вину, выплатил потерпевшей компенсацию в размере 15 тысяч рублей и принес свои извинения. Преступление относится к категории небольшой тяжести и совершено впервые. Девушка претензий к военнослужащему не имеет.Суд с этой позицией согласился и ходатайство удовлетворил. Решением суда контрактник оштрафован на 40 тысяч рублей.Отметим, параллельно в гарнизонном суде рассматривалось еще одно схожее уголовное дело в отношении солдата-срочника из этой же части. Парень обвинялся в нарушении неприкосновенности частной жизни, а также в вымогательстве. В начале сентября 2019 года он угрожал девушке публикацией ее интим-фото, требуя передать ему 20 тысяч рублей. Девушка испугалась и перечислила вымогателю пять тысяч рублей. Однако после того, как одно ее интим-фото все же попало в сеть, потерпевшая обратилась в полицию.Рассмотрение дела прошло по тому же сценарию. Ввиду признания вины и компенсации ущерба потерпевшей суд уголовное дело в отношении солдата прекратил. Он также оштрафован на 40 тысяч рублей.Фото: pixabay.com