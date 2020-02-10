10.02.2020
В Бурятии каждые два дня на пожаре гибнет человек

В Бурятии каждые два дня на пожаре гибнет человек

Почти половина погибших были пьяны

В Бурятии отмечается ухудшение обстановки с пожарами. С начала года в республике зарегистрировано 309 пожаров, в которых погибли 19 человек, еще 14 травмированы.

При этом 9 погибших были пьяны, сообщили в МЧС Бурятии. В числе погибших также двое детей и трое людей преклонного возраста.

Так, в минувшую пятницу пожар произошел в жилом доме в Улан-Удэ. Мама, пытаясь спасти своих детей, получила ожоги. Один ребенок погиб. Предположительно, пожар возник из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования. Также рассматривается и вервия детской шалости с огнем.

Еще один пожар, унесший жизнь человека, произошел накануне в поселке Таксимо. В ночь на 9 февраля огнеборцы ликвидировали возгорание дощатой постройки. В результате пожара погибла пожилая женщина. Предварительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации нагревательных приборов.

Как сообщили в МЧС, большинство пожаров произошло из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печей и электрооборудования, а также неосторожного обращения с огнем.

Фото: МЧС Бурятии
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