Мошенники обманули жительницу Улан-Удэ на четыре миллиона рублей

Они оформили на женщину кредиты, а полученные деньги присвоили себе





В полицию Улан-Удэ обратилась 51-летняя горожанка с заявлением о хищении более четырех миллионов рублей.

Как выяснилась, пострадавшей позвонила девушка, которая представилась сотрудником трейндинговой компании и предложила дополнительный доход в сети Интернет. Дав согласие, женщина установила на свои смартфон и ноутбук приложение удаленного доступа. В дальнейшем она сообщила одному из якобы сотрудников компании пароль от данного приложения. Также злоумышленники обманным путем получили паспортные данные улан-удэнки и ее банковских карт. В последующем мошенники через программу дистанционного банковского обслуживания оформили кредиты от имени пострадавшей. А после поступления денежных средств на её счет, вывели их на подконтрольные им счета.По факту хищения денег у гражданки возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание злоумышленников, сообщили в МВД Бурятии.Фото: pixabay.com