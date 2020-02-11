В Азербайджане задержаны подозреваемые в убийствах в Бурятии

После преступлений они скрылись в родной стране





В январе полицейские из МВД Бурятии выезжали в командировку в Азербайджан и Узбекистан, где задержали граждан, подозреваемых и обвиняемых в преступлениях на территории республики. Совершившие преступления иностранцы скрылись на родине, чтобы избежать наказания. Работа по поимке злоумышленников проводилась совместно с полицией этих государств, сообщили в республиканском МВД.

«Иностранцы, совершившие преступления на территории России и выехавшие на территорию своей страны, выдаче не подлежат. Поэтому материалы уголовных дел будут переданы полицейским этих государств. Подозреваемых будут привлекать к уголовной ответственности в соответствии с законодательством данных стран», уточнили в МВД.









«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими на территории Азербайджана задержаны пятеро мужчин в возрасте от 19 до 43 лет, которые подозреваются и обвиняются в убийствах, эксплуатации транспортного средства, повлекшего смерть человека, а также в кражах имущества. Один из фигурантов, скрываясь от правосудия, даже сменил фамилию», рассказали в МВД РБ.На территории Узбекистана полицейскими задержан 42-летний мужчина, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью. Он скрылся от следствия в 2019 году. Кроме того, в рамках взаимодействия с органами исполнения наказания полицейские задержали двоих осужденных, уклонившихся от отбывания наказания.Фото и видео: МВД Бурятии