В Улан-Удэ нашли обглоданный собаками труп женщины

Ее личность удалось установить по отпечаткам уцелевших пальцев





31 января в Улан-Удэ на одном из частных домовладений в районе Левого берега был обнаружен труп женщины. Тело несчастной было объедено собаками. Сейчас следствие выясняет, как погибла женщина и почему она оказалась на чужом участке.

О страшной находке в полицию сообщила женщина, которая присматривает за временно пустующим домом и участком на Левом берегу. По приезду на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружили в недостроенном гараже тело женщины средних лет.Труп частично объели животные. По данному факту следственный комитет начал доследственную процессуальную проверку, в ходе которой удалось установить личность погибшей. В этом помогла система «Папилон», которая провела дактилоскопическое исследование по отпечаткам уцелевших пальцев женщины.- Выяснилось, что это местная жительница, - сообщил заместитель руководителя СО по Советскому району СУ СКР по Бурятии Владислав Батуев. - На сегодня проведено судебно-медицинской исследование трупа на предмет установления причин смерти, результаты исследования пока находятся в работе.Следствие уже установило близкий круг погибшей. Известно, что родственники не подавали ее в розыск. Следственные мероприятия продолжаются.Фото: «Номер один»