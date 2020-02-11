В Бурятии появился загадочный бродяга

Установить его личность не смогли даже в полиции





В августе 2019 года в поселке Таксимо появился неизвестный мужчина, ведущий бродяжный образ жизни. Специалисты соцзащиты, а также неравнодушные граждане неоднократно предпринимали попытки оказать ему помощь продуктами и одеждой. На время холодов бродягу поместили в стационар Муйской ЦРБ для обследования, однако мужчина самовольно ушел оттуда.

От граждан поступил ряд сообщений с предположениями о личности мужчины, в частности, что он проживал в Мухоршибирском психоневрологическом интернате. Но эта информация тоже не подтвердилась.





Так как мужчина не идет на контакт и отказывается от помещения в социальное или медицинское учреждение, работники соцзащиты обратились в полицию, чтобы там установили личность бродяги и вышли на его родственников. Однако пока сделать это не удалось, сообщили в Минсоцзащиты Бурятии.Минсоцзащиты Бурятии просит граждан, что-либо знающих об этом человеке или о его родственниках, обратиться в полицию 102 (112) или по телефону горячей линии министерства - 8 (3012) 46-24-34, Северный отдел социальной защиты населения – 8 (30130) 2-15-63.