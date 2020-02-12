В Бурятии стали меньше убивать и больше вымогать

Уровень преступности в республике немного снизился





В январе 2020 года в республике зарегистрировано 1 643 преступления, что на 3,7% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года (1 706), сообщили в прокуратуре Бурятии.

Снижение уровня преступности отмечено в Железнодорожном и Октябрьском районах Улан-Удэ, а также в большинстве районах республики.Сократилось количество убийств и покушений на убийство (-25%), краж (-7,6%), незаконных рубок лесных насаждений (-29,8%).На 7,1% снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах. Их удельный вес в общем числе зарегистрированных преступлений составил 31,8% (в январе 2019 года – 33%).Вместе с тем отмечается рост грабежей (+2%), мошенничеств (+36,6%), вымогательств (+100%), краж скота (+75%), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (+8%).Фото: pixabay.com