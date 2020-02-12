Осужденная за убийство жительница Улан-Удэ не смогла смягчить приговор

Женщина утверждала, что хотела лишь напугать супруга





В конце прошлого года Советский районный суд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении горожанки, обвиняемой в убийстве супруга. Женщина нанесла ему смертельный удар ножом в грудь. Суд признал ее виновной и приговорил к восьми годам колонии общего режима.

Осужденная и ее защитник обжаловали приговор. Они указали, что суд неверно квалифицировал ее действия, поскольку удар ножом она нанесла случайно, чтобы напугать супруга. Ее вина в умышленном причинении смерти не подтверждена.Однако Верховный суд Бурятии не нашел оснований для пересмотра приговора. «Судом достоверно установлено, что со стороны супруга никакого посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни и здоровья осужденной, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, не было», констатировали в ВС РБ.Фото: «Номер один»