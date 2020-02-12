Леса Улан-Удэ вырубают ускоренными темпами

С начала года в окрестностях Улан-Удэ увеличилось число фактов незаконной заготовки древесины, сообщили в пресс-службе мэрии.
Так, на территории Октябрьского участкового лесничества выявлено четыре факта незаконной рубки, спилено 118 сосен. Ущерб лесному фонду составил более 2,6 млн рублей. О всех рубках заявлено в полицию, сообщили в МБУ «Городское лесничество».
На трех незаконных порубках заготавливались дрова из сырорастущих деревьев, т.е. зелёные деревья валились, стволы были расчуркованы.
- Предполагаем, что древесина в качестве «зелёных дров», то есть для отопительного сезона следующего года, была реализована по демпинговым ценам в частном секторе. В частности, в мкрн Светлый, ДНТ «Перспектива», мкрн Горького, ДНТ «Серебряный бор», - сообщили в «Городском лесничестве».
На одной из порубок древесина была распилена на брёвна длиной четыре метра средним диаметром 30 см и вывезена на автомобилях типа ЗИЛ-131, ГАЗ-66 через территорию ДНТ «Серебряный бор», мкрн Горького и далее по ул. Армавирская. Заезд техники осуществлялся через территорию ДНТ «Перспектива».
По оценкам специалистов «Городского лесничества», данная рубка совершена хорошо организованной преступной группировкой, специализирующейся на таком виде преступления.
В настоящее время по всем незаконным рубкам ведётся следствие. В районе совершения порубок усилено патрулирование и видеонаблюдение.
Кроме того, правоохранительные органы города выявляют пункты незаконной переработки древесины. В результате оперативных мероприятий на базе одного из предпринимателей в мкрн Силикатный обнаружена свежая древесина, большая часть из которой была переработана. Пункт переработки и приёма древесины не был зарегистрирован, необходимая документация на древесину у бизнесмена отсутствовала.
МБУ «Городское лесничество» обратилось к неравнодушным жителям Улан-Удэ с просьбой не приобретать незаконно заготовленную «зелёную» древесину, как в качестве дров, так и на другие нужды. О всех фактах незаконной рубки лесники просят сообщать в правоохранительные органы по телефонам: 02, 112 или по телефону доверия Республиканского агентства лесного хозяйства: 20-44-44.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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