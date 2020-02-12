Леса Улан-Удэ вырубают ускоренными темпами

«Черные лесорубы» не щадят даже здоровые деревья





С начала года в окрестностях Улан-Удэ увеличилось число фактов незаконной заготовки древесины, сообщили в пресс-службе мэрии.

На трех незаконных порубках заготавливались дрова из сырорастущих деревьев, т.е. зелёные деревья валились, стволы были расчуркованы.





По оценкам специалистов «Городского лесничества», данная рубка совершена хорошо организованной преступной группировкой, специализирующейся на таком виде преступления.





Так, на территории Октябрьского участкового лесничества выявлено четыре факта незаконной рубки, спилено 118 сосен. Ущерб лесному фонду составил более 2,6 млн рублей. О всех рубках заявлено в полицию, сообщили в МБУ «Городское лесничество».- Предполагаем, что древесина в качестве «зелёных дров», то есть для отопительного сезона следующего года, была реализована по демпинговым ценам в частном секторе. В частности, в мкрн Светлый, ДНТ «Перспектива», мкрн Горького, ДНТ «Серебряный бор», - сообщили в «Городском лесничестве».На одной из порубок древесина была распилена на брёвна длиной четыре метра средним диаметром 30 см и вывезена на автомобилях типа ЗИЛ-131, ГАЗ-66 через территорию ДНТ «Серебряный бор», мкрн Горького и далее по ул. Армавирская. Заезд техники осуществлялся через территорию ДНТ «Перспектива».В настоящее время по всем незаконным рубкам ведётся следствие. В районе совершения порубок усилено патрулирование и видеонаблюдение.Кроме того, правоохранительные органы города выявляют пункты незаконной переработки древесины. В результате оперативных мероприятий на базе одного из предпринимателей в мкрн Силикатный обнаружена свежая древесина, большая часть из которой была переработана. Пункт переработки и приёма древесины не был зарегистрирован, необходимая документация на древесину у бизнесмена отсутствовала.МБУ «Городское лесничество» обратилось к неравнодушным жителям Улан-Удэ с просьбой не приобретать незаконно заготовленную «зелёную» древесину, как в качестве дров, так и на другие нужды. О всех фактах незаконной рубки лесники просят сообщать в правоохранительные органы по телефонам: 02, 112 или по телефону доверия Республиканского агентства лесного хозяйства: 20-44-44.Фото: мэрия Улан-Удэ