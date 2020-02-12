В Улан-Удэ обворованная девушка сама попалась на воровстве

Горожанка украла телефон в увеселительном заведении





10 февраля в полицию Улан-Удэ поступило заявление о краже телефона в одном из кафе города. 23-летняя жительница Поселья рассказала правоохранителям, что отдыхала в компании друзей. В один из моментов, когда она осталась за столиком одна, к ней подсели две незнакомые девушки, после «визита» которых из ее сумки и пропал гаджет.

По горячим следам участницы инцидента были задержаны полицейскими: девушки решили продолжить отдых и вернулись в увеселительное заведение. У одной из них был обнаружен похищенный мобильный.По словам злоумышленницы – 21-летней горожанки – телефон она планировала продать. Примечательно, что в прошлом году подозреваемая сама стала жертвой кражи и проходила по делу в качестве потерпевшей. Тогда одна из участниц компании, в которой улан-удэнка распивала спиртное, похитила у нее деньги через «мобильный банк».Злоумышленница не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»