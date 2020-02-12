В Улан-Удэ грузовик загорелся из-за самодельной печки

Случаи возгорания автомобилей в республике участились





Вчера днем в МЧС поступило сообщение о загорании грузового автомобиля на ул. Сахьяновой в Улан-Удэ. Когда пожарные прибыли на место, кузов грузовика был охвачен пламенем. Шесть минут потребовалось огнеборцам, чтобы ликвидировать пожар.

- Предварительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Кузов автомобиля отапливался самодельной печью, - сообщили в МЧС Бурятии.Всего в январе этого года в Бурятии зарегистрировано 19 пожаров на автотранспорте, что на 7 случаев больше, чем за аналогичный период 2019 года.Фото: ves_ulan_ude_