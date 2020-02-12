В Улан-Удэ грузовик загорелся из-за самодельной печки

Вчера днем в МЧС поступило сообщение о загорании грузового автомобиля на ул. Сахьяновой в Улан-Удэ. Когда пожарные прибыли на место, кузов грузовика был охвачен пламенем. Шесть минут потребовалось огнеборцам, чтобы ликвидировать пожар.
- Предварительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Кузов автомобиля отапливался самодельной печью, - сообщили в МЧС Бурятии.
Всего в январе этого года в Бурятии зарегистрировано 19 пожаров на автотранспорте, что на 7 случаев больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Фото: ves_ulan_ude_
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