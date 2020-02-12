12.02.2020
В Улан-Удэ обвиняемый в краже пришел на суд пьяным

В Улан-Удэ обвиняемый в краже пришел на суд пьяным

Служителям Фемиды пришлось вызывать росгвардейцев

В Росгвардию Бурятии поступил вызов из здания Октябрьского районного суда Улан-Удэ. Прибыв на место, правоохранители выяснили, что обвиняемый в краже мужчина пришел на заседании суда в пьяном виде.

Росгвардейцы и приставы задержали 23-летнего молодого человека и доставили в полицию. Гражданину грозит административное наказание по статье «Мелкое хулиганство», сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.

Фото: Росгвардия Бурятии
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