В Улан-Удэ обвиняемый в краже пришел на суд пьяным

Служителям Фемиды пришлось вызывать росгвардейцев





В Росгвардию Бурятии поступил вызов из здания Октябрьского районного суда Улан-Удэ. Прибыв на место, правоохранители выяснили, что обвиняемый в краже мужчина пришел на заседании суда в пьяном виде.

Росгвардейцы и приставы задержали 23-летнего молодого человека и доставили в полицию. Гражданину грозит административное наказание по статье «Мелкое хулиганство», сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии