Житель Бурятии застрелил обидчика, избившего его штакетником

После расправы мужчина сдался пограничникам





5 февраля из поселка Октябрьский на пограничную заставу в соседнее село Большая Кудара Кяхтинского района Бурятии пришел мужчина. Он пешком преодолел путь в несколько километров, чтобы признаться в убийстве.

42-летний мужчина рассказал, что накануне на улице своего поселка двое знакомых избили его палками от штакетника. Ссора с одним из них произошла из-за старых обид.Когда главный обидчик ушел, избитый мужчина сходил к себе домой, взял ружье и вернулся на место, где все еще находился второй неприятель. Вооруженный мужчина решил напугать его выстрелами в воздух. Однако тот не испугался, и мужчина выстрелил по нему.- Смерть 35-летнего потерпевшего наступила в результате огнестрельного ранения с повреждением сердца, - сообщила следователь Кяхтинского МСО СУ СК РФ по РБ Арюна Аюшиева.После кровавой развязки стрелок решил сдаться. Но у него не было телефона, чтобы вызвать скорую или полицию. Тогда мужчина отправился сдаваться в пограничное управление.Мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». Свою вину он признает, обстоятельства произошедшего устанавливаются.Обвиняемый юридически не судим, семьи не имеет, официально не работает. У потерпевшего остались семья и дети.Фото: «Номер один»