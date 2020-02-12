Житель Бурятии застрелил обидчика, избившего его штакетником

5 февраля из поселка Октябрьский на пограничную заставу в соседнее село Большая Кудара Кяхтинского района Бурятии пришел мужчина. Он пешком преодолел путь в несколько километров, чтобы признаться в убийстве.
42-летний мужчина рассказал, что накануне на улице своего поселка двое знакомых избили его палками от штакетника. Ссора с одним из них произошла из-за старых обид.
Когда главный обидчик ушел, избитый мужчина сходил к себе домой, взял ружье и вернулся на место, где все еще находился второй неприятель. Вооруженный мужчина решил напугать его выстрелами в воздух. Однако тот не испугался, и мужчина выстрелил по нему.
- Смерть 35-летнего потерпевшего наступила в результате огнестрельного ранения с повреждением сердца, - сообщила следователь Кяхтинского МСО СУ СК РФ по РБ Арюна Аюшиева.
После кровавой развязки стрелок решил сдаться. Но у него не было телефона, чтобы вызвать скорую или полицию. Тогда мужчина отправился сдаваться в пограничное управление.
Мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». Свою вину он признает, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Обвиняемый юридически не судим, семьи не имеет, официально не работает. У потерпевшего остались семья и дети.
Фото: «Номер один»
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