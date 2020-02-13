В Бурятии пьяный водитель без прав врезался в фуру

От легковушки осталась груда металла, три человека госпитализированы





Крупное ДТП произошло утром 12 февраля на ул. Заводская поселка Заиграево. 21-летний водитель автомашины «Тойота Камри» выехал на встречную полосу и врезался в прицеп грузовика «Вольво».







В результате аварии водитель и два пассажира «Тойоты» (мужчины 27 и 24 лет) с травмами госпитализированы в РКБ им. Семашко.Как отметили в ГИБДД Бурятии, вся троица в легковом автомобиле была пьяна, а у водителя вдобавок не было прав.Фото: ГИБДД Бурятии