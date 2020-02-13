В Бурятии пьяный водитель без прав врезался в фуру

Крупное ДТП произошло утром 12 февраля на ул. Заводская поселка Заиграево. 21-летний водитель автомашины «Тойота Камри» выехал на встречную полосу и врезался в прицеп грузовика «Вольво».
В результате аварии водитель и два пассажира «Тойоты» (мужчины 27 и 24 лет) с травмами госпитализированы в РКБ им. Семашко.
Как отметили в ГИБДД Бурятии, вся троица в легковом автомобиле была пьяна, а у водителя вдобавок не было прав.
Фото: ГИБДД Бурятии
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