Полиция Бурятии предотвратила изнасилование

Стражи порядка оперативно отреагировали на звонок женщины





Жительница Заиграевского района Бурятии чуть не стала жертвой сексуального насилия со стороны сожителя. Ранее женщина трижды подавала заявления в полицию о том, что гражданский муж угрожает ей убийством.

Гражданские супруги прожили вместе несколько лет, воспитывали двух совместных детей. 35-летний отец семейства злоупотреблял спиртным и нигде не работал. Женщина терпела не только постоянное пьянство и скандалы мужа, но и его агрессивное поведение. Однажды ее терпение лопнуло, и женщина обратилась за защитой в полицию. За декабрь и январь она трижды заявляла на мужа, угрожавшего ей убийством. По заявлениям возбудили уголовные дела.Недавно в семье снова произошел скандал. Пьяный муж в очередной раз пригрозил, что убьет жену. Женщина улучила минуту и позвонила в полицию. Когда сотрудники прибыли на адрес, мужчина пытался изнасиловать сожительницу. Подозреваемого скрутили и препроводили в отдел.Сейчас ему вменяется попытка изнасилования, к делу планируется приобщить и дела, расследуемые полицией по статье «Угроза убийством».- Мужчине предъявлено первоначальное обвинение. Свою вину он признал частично. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается, - сообщил следователь СО по Заиграевскому району СУ СК РФ по Бурятии Баир Эрдынеев.Фото: «Номер один»