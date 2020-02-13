13.02.2020
Полиция Бурятии предотвратила изнасилование

Полиция Бурятии предотвратила изнасилование

Стражи порядка оперативно отреагировали на звонок женщины

Жительница Заиграевского района Бурятии чуть не стала жертвой сексуального насилия со стороны сожителя. Ранее женщина трижды подавала заявления в полицию о том, что гражданский муж угрожает ей убийством.

Гражданские супруги прожили вместе несколько лет, воспитывали двух совместных детей. 35-летний отец семейства злоупотреблял спиртным и нигде не работал. Женщина терпела не только постоянное пьянство и скандалы мужа, но и его агрессивное поведение. Однажды ее терпение лопнуло, и женщина обратилась за защитой в полицию. За декабрь и январь она трижды заявляла на мужа, угрожавшего ей убийством. По заявлениям возбудили уголовные дела.

Недавно в семье снова произошел скандал. Пьяный муж в очередной раз пригрозил, что убьет жену. Женщина улучила минуту и позвонила в полицию. Когда сотрудники прибыли на адрес, мужчина пытался изнасиловать сожительницу. Подозреваемого скрутили и препроводили в отдел.

Сейчас ему вменяется попытка изнасилования, к делу планируется приобщить и дела, расследуемые полицией по статье «Угроза убийством».

- Мужчине предъявлено первоначальное обвинение. Свою вину он признал частично. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается, - сообщил следователь СО по Заиграевскому району СУ СК РФ по Бурятии Баир Эрдынеев.

Фото: «Номер один»
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