В Бурятии будут судить вальщиков леса

Двое мужчин причинили ущерб лесному фонду на сумму более 70 тысяч рублей
Сотрудники полиции задержали подозреваемых в незаконной рубке деревьев в Большереченском участковом лесничестве. Установлено, что вальщики 32 и 38 лет спилили не предназначенные для рубки деревьея, чем причинили ущерб лесному фонду на сумму более 70 тысяч рублей.
"В настоящее время возбуждено уголовное дело. Отметим, что один из подозреваемых ранее был судим - за имущественные преступления", - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями вменяемой им статьи – лишение свободы на срок до семи лет.
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