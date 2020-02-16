В Бурятии на животноводческой ферме нашли 3 кг марихуаны

Хозяин запрещенного вещества был в состоянии наркотического опьянения



Вечером 12 февраля сотрудники наркоконтроля задержали 44-летнего гражданина, проживающего на животноводческой ферме в пяти километрах от с. Булык. На стоянке полицейскими была обнаружена принадлежащая ему марихуана весом около трех килограммов. Также у него установлен факт потребления запрещенного вещества.



"Отметим, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Напоминаем, что об известных Вам лицах, распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах необходимо сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).



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